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القوات العراقية تحيد اوكار "داعش" في جبال حمرين

القوات العراقية تحيد اوكار
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، العثور على ٦ أوكار لعناصر "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان لها، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، استمرت القطعات الامنية في واجباتها المكلف بها خلال المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة، حيث تمكنت ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى من العثور على أوكار للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين وقد شارك في هذا الواجب قوة مشتركة من الفرقة الأولى واللواء ٦٢ بالحشد الشعبي".

وأشارت إلى "العثور على ٦ أوكار لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في معسكر عائشة بداخلها حزام ناسف وعبوات مختلفة محلية الصنع ودراجتين ناريتين ومواد مختلفة غذائية واخرى طبية ومولدة"، مبينة أنه "تم تفجير المواد المضبوطة موقعياً، دون حادث يذكر".

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