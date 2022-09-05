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أنطونوف: عشرات من دبلوماسيينا سيغادرون واشنطن في نهاية 2022

أنطونوف: عشرات من دبلوماسيينا سيغادرون واشنطن في نهاية 2022
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أنه بحلول نهاية عام 2022، سيتعين على العشرات من موظفي السفارة الروسية في واشنطن المغادرة بأمر من وزارة الخارجية الأمريكية.

العالم- روسيا

وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن" الاتصال بين موظفي البعثة الدبلوماسية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية في الوقت الحالي، متقطع. ويتم تقليل الاتصال وجها لوجه إلى الحد الأدنى. مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون للقاء ممثلي السفارة الروسية فقط في القضايا التي تعود بالفائدة على واشنطن".

كما أشار السفير إلى أنه "في واشنطن هناك مؤشرات على استغلال نظرية المؤامرة المتعلقة بمحاولات "عملاء الكرملين" للتدخل في إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل".

وأعرب أنطونوف عن استعداد روسيا لإجراء مناقشة مهنية مع واشنطن حول تبادل المواطنين الروس بالأمريكيين الذين يقضون عقوبات على أراضي روسيا.

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