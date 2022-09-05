عقيلة صالح: منع نواب من السفر للمشاركة في جلسة البرلمان يهدد وحدة ليبيا

العالم- ليبيا

وأوضح صالح في بيان أن "هذه الحادثة جاءت في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف حرجة، ويمثل هذا الفعل تعطيلا لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وقال إن "هذه الحادثة تشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة".

وأشار إلى أن "هذه الحادثة تؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف، ولهذه الأسباب نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة".

وجدد عقيلة صالح "مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس، التي سوف يعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديرا للمصلحة العامة وظروف النواب، الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقره في جلسة سابقة".

وأعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، "تعذر عقد جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الإثنين في بنغازي، لمنع عدد من النواب لمطار معيتيقة إلى مطار بنينا".

وقال بليحق في تصريح: "تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع نظراً لمنع مغادرة السادة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد الجلسة قبل منع السادة النواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى مطار بنينا".