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ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في النيل الأزرق في السودان

ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في النيل الأزرق في السودان
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الخيرية، أنّ 23 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 44 آخرون في أعمال عنف اندلعت في ولاية النيل الأزرق بالسودان، في بداية الشهر.

العالم - السودان

وقالت الهيئة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إن الاشتباكات القبلية بدأت بحسب السلطات في الأول من أيلول، ما أعاد إشعال فتيل العنف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 182 شخصاً، في تموز.

ونزح أكثر من 37 ألفاً بسبب تلك الاشتباكات، بين قبيلتي الهوسا والفونج.

أعلنت لجنة أمن ولاية النيل الأزرق حظر التجول في مدينتي الدمازين والروصيرص، وحظر التجمعات غير الضرورية، على خلفية اشتباكات قبلية دامية.

و تجدد الصراع على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة واتفاق وقف العدائيات الموقع بين القبائل المتصارعة.

وخلال يوليو الماضي، لقي العشرات مقتلهم واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية اشتباكات دامية بين قبيلتي الهوسا والفونج.

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