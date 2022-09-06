سوريا.. تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

العالم - سوريا

ناب عن الرئيس الأسد في رعاية هذا الاحتفال اللواء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة وكان في استقباله على المدخل الرئيسي مدير الأكاديمية وعدد من ضباط القيادة العامة واستعرض ممثل راعي الاحتفال حرس الشرف.

وبُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء سوريا، ثم عُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة الرئيس الأسد وتمنياته القلبية لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهام المقدسة التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم المقاتلين في مختلف صنوف القوات السوريةالمسلحة، التي أثبتت أنها بحق معقد الأمل وموئل الرجاء وضمانة الأمان والاستقرار.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه، ثم أدى الخريجون القسم العسكري، وتلي أمر النجاح وتسمية الدورة باسم الشهيد البطل النقيب محسن محمد عباس تكريماً للشهداء وتقديساً للشهادة وترسيخها قيمة عليا في حياة المجتمع.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين، ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للسيد اللواء ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تمّ تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.