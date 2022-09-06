بمشاركة سوريا.. مسكو تنظم تدريبا عسكريا استراتيجيا شرق روسيا

العام - سوريا

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي (الشرق 2022) تضم أكثر من ألفي عسكري أجنبي من سورية والصين والهند والجزائر وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس وميانمار ونيكاراغوا.

وأشار البيان إلى أن القوات المشاركة في هذا التدريب الاستراتيجي ستتمرن على القيام بعمليات هجومية ودفاعية فيما ستتضمن فعاليات المرحلة الختامية قيام القوات المشاركة باحتلال موقع مهم وتوجيه الضربة النارية المكثفة بواسطة المدفعية والطيران تمهيداً لإجراء عملية هجومية لدحر العدو.

وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي (الشرق 2022) في الأول من أيلول الحالي وتستمر حتى الـ 7 منه بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد منها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.