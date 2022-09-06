الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ملف "الصومال" على طاولة مجلس الأمن غدا

ملف
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء 7 سبتمبر جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الصومال.

العالم - افريقيا

ومن المقرر أن يقدم الإحاطة الممثل الخاص للصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال جيمس سوان والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر بالإَضافة الى مشاركة من ممثل الاتحاد الإفريقي ..

ووفق تقرير أنه في 23 مايو ، تلقى المجلس إحاطة إعلامية من سوان والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ، السفير فرانسيسكو ماديرا ، حول الوضع الأخير في الصومال.

وجاء الاجتماع بعد انتهاء العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب حسن شيخ محمود الرئيس العاشر للصومال.

شغل سابقًا نفس المنصب من عام 2012 إلى عام 2017. ورحب أعضاء المجلس بهذا التطور وهنأوا الرئيس المنتخب حديثًا.

في 26 مايو ، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2632 ، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر.

كما طلبت من الأمين العام إجراء استعراض استراتيجي للبعثة بالتشاور مع الحكومة الصومالية وتقديم تقرير بحلول 30 سبتمبر مع توصيات لمعايير محددة بوضوح وقابلة للقياس وواقعية لتتبع تنفيذ ولاية البعثة.

روابط ذات صلة

الصومال...مقتل قيادي و14 إرهابيا في حركة "الشباب" بعملية للجيش

مقتل 19 مدنيا بهجوم لحركة الشباب الإرهابية في الصومال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

كربلاء المقدسة تعلن عن آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين

ملف "الصومال" على طاولة مجلس الأمن غدا

الاتحاد الأوروبي يفتتح مقر بعثته في الدوحة

شاهد.. عملية غور الاردن تتصدر تويتر في دول عربية

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية