كربلاء المقدسة تعلن عن آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين

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وقال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " المدينة قسمت بين عدة قطاعات وتم توزيع المهام والمسؤوليات بين عدد من المهندسين والفنيين والعمال كما تم تزويد جميع المشاريع والمجمعات المائية بالوقود ومواد التعقيم وصيانة جميع المضخات وصيانة الآليات".

وأضاف النصرواي ، أنه "تم تحديث الخطة السنوية المعدة للزيارة الأربعينية ، إذ نشرت فرق الصيانة في عموم المدينة وعلى محاور الطرق وإشراك أكثر عدد من الآليات التخصصية من حوضيات وحفارات وكرينات وآليات خدمية في المركز ومداخل المدن" ،مبيناً أنه "سيتم تطبيق الخطة تباعاً بالتزامن مع زيادة أعداد الزائرين".

ومن جانب آخر، ذكرت بلدية كربلاء في بيان، أن "خطتها لزيارة الأربعين تضمنت إشراك 4200 عامل تنظيف على القواطع الثمانية في المدينة وتهيئة 350 آلية تخصصية متنوعة وتوزيع 250 حاوية سعة 200لتر".

وأشارت الى "تشغيل معمل النفايات ضمن حدود المدينة وتهيئة محطات الطمر الصحي وفق الضوابط البيئية" ،مؤكدة أنه "تمّت تهيئة موقعين الأول لايواء المواشي والثاني للجزر ضمن مركز المدينة القديمة".

فيما أكد قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق حملة لمحاربة الشائعات تزامناً مع بدء إنطلاق خطة زيارة الأربعين المليونية".

واوضح ، أن "ملاكات قسم العلاقات والإعلام أجرت جولات ميدانية تثقيفية لزيادة الوعي الأمني لدى أصحاب المواكب الحسينية والزائرين خلال زيارة الأربعين" ،مشيراً الى أنه "تم توزيع بوسترات توعوية ، والتأكيد على أهمية التعاون مع القوات الامنية للأبلاغ عن الحالات المشبوهة".