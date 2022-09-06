عرض يمني عسكري وامكانيات هائلة يحدث صدى كبيراً.. شاهد ما رسالته؟

خاص بالعالم

وآخرها العرض العسكري الكبير في محافظة الحديدة بمشاركة آلاف المقاتلين، وكُشف فيه عن صواريخ جديدة وأسلحة بحرية وطائرات مسيّرة.

استعراض صنعاء لقوتها وقدراتها العسكرية يكشف برأي كثيرين جزءاً مما باتت عليه امكانياتها العسكرية مقابل فشل التحالف السعودي في تدمير هذه الامكانيات خلال ثمان سنوات من الحرب، كما أنه يدلل على حجم تطورها عسكرياً في التأهيل البشري وجوانب التسليح والتصنيع الحربي والتأسيس لجيش موحد في وقت تدب الفوضى والانقسامات في صفوف قوات خصومها.

الصدى الكبير الذي أحدثته هذه العروض العسكرية في الاوساط اليمنية مثل جزءاً من ردود فعل واسعة تجاوزت جغرافيا اليمن، خاصةً وأنهذه الاستعراضات لها رسائلها العديدة منها جهوزية صنعاء عسكرياً لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل تحالف العدوان أو استمراره في خرق اتفاقات الهدنة الأممية والإخلال بشروطها.

وافاد مراسلنا في صنعاء بانه مع استياء صنعاء من تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته حسب تصريحات مسؤوليها، تؤكد بالتزامن مع هذه العروض العسكرية أن صبرها لن يطول في ظل ما تمتلك من قدرة على كسر كل المعادلات وانتزاع حقوقها.