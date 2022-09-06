أبو الفتوح يكتب وصيته ويدعو بحسن الخاتمة.. ودعوات للافراج الصحي

العالم - مصر

أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قالها صراحة مخاطبا أباه : “استودعناك الله أرحم الراحمين ربنا يلطف بك وينجيك”.

المئات شاركوا منشور أبو الفتوح الابن، داعين النظام إلى الإفراج عن الرجل الذي جاوز السبعين.

لا يوجد مبرر

المهندس يحيى حسين عبد الهادي قال إنه لا يوجد مبررٌ أخلاقى ولا وطنى ولا قانونى ولا إنسانى لاستمرار حبس سجينٍ سياسىٍ واحدٍ ساعةً واحدةً (وليس د. عبد المنعم أبو الفتوح فقط) .

مطالبات بالإفراج عنه

في ذات السياق أصدر العديد من رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني وحقوقيون وسياسيون وصحفيون وأساتذة جامعات ومثقفون من كافة التيارات الوطنية المصرية؛ بيانا مشتركا ناشدوا فيه الرئيس الإفراج الصحي عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.

وجاء في البيان:

“المــوقــعون أدنــاه يــطالــبون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجــمهوريــة بســرعــة الــتدخــل لــلإفــراج الــصحي عــن الــدكــتور عــبد المــنعم أبــو الــفتوح رئــيس حــزب مصر القوية

مــنذ مــطلع يــولــيو المــاضــي تــعرض الــدكــتور عــبد المــنعم أبــو الــفتوح لــلعديــد مــن الأزمــات الــصحية الــطارئــة. وتســببت فــي تــسارع وتــيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة. وقد تــابــعنا بــقلق كــبير مــا نــقله لاســرتــه خــلال الــفترة المــاضــية، ومــا عــبر عــنه فــي اخــر جــلسات نــظر امــر حــبسه يــوم الســبت المــاضــي مــن تــع ّرضــه لــلموت الــبطيء فــي مــحبسه بــسجن المــزرعــة نــتيجة اســتمرار الاهــمال الــطبي الــجسيم تــجاه مــا تــعرض لــه مــن أزمــات صــحية مـتلاحـقة. والـتي كـان آخـرهـا مـا تـعرض لـه مـن ازمـة قـلبية يـوم الأربـعاء المـوافـق ٣ أغسـطس 2022. واقـتصرت خـلالـها اسـتجابـة ادارة سـجن المــزرعــة عــلى اعــطائه جــرعــات مــن دواء مــوســع للشــرايــين الــقلبية حــتى اســتقرار حــالــته بــعد قــرابــة ثــلاث ســاعــات. الأمــر اعــتادت عــليه إدارة السجن خلال كافة الازمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته.

كـما أبـلغ عـن امـتناع أطـباء الـسجن عـن كـتابـة أيـة تـوصـيات طـبية تـقتضيها حـالـته وتسـتدعـي نـقله للمسـتشفى دون تـعليمات مسـبقة. ذلــك رغــم عــلمهم بــحاجــته الشــديــدة والــعاجــلة الــيها فــي ضــوء مــتابــعتهم الــطبية لــحالــته وتــطوراتــها. ذلــك بــالإضــافــة لمــا قــامــت بــه ادارة ســجن المــزرعــة مــن وقــف لــلمتابــعة الــطبية الــدوريــة. والــتي كــان يــقوم خــلالــها طــبيب الــسجن بــصورة يــومــية بــمتابــعة المــؤشــرات الــحيويــة الاسـاسـية مـثل قـياس ضـغط الـدم ونسـبة الـسكر بـالـدم ودرجـة الحـرارة وضـربـات الـقلب وحـالـة الـتنفس. فـضلا عـلى مـراقـبة ايـه تـطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.

يــأتــي كــل ذلــك فــي الــوقــت الــذي ُيــر ّجــح فــيه اصــابــته بــانســداد بــبعض شــرايــين الــقلب نــتيجة اصــابــته بــعدة جــلطات بــالشــرايــين الــتاجــية. بــعد أن أصــبح تــعرضــه لــلأزمــات الــقلبية يحــدث بــصورة مــفاجــئة، مــصحوبــا بــآلام حــادة لــفترات أطــول، ودون ارتــباط بــأي جهــد بــدنــي قـبلها. الأمـر الـذي يـعبر عـما وصـلت الـيه درجـة خـطورة تـلك الأزمـات الـقلبية الـتي يـتعرض لـها ومـا تـشكله مـن تهـديـد دائـم عـلى حـياتـه. وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.”.

وتابع البيان: “وقـد تـابـعنا مـا قـامـت بـه أسـرتـه ومـا قـام بـه فـريـق دفـاعـه مـن الـعديـد مـن الاجـراءات الـقانـونـية عـبر جـهات عـدة مـن اجـل تـمكينه مـن حـقه فـي الـرعـايـة الـطبية، والـتي كـان اخـرهـا مـا تـقدم بـه فـريـق دفـاعـه لـهيئة المـحكمة خـلال جـلسة السـبت المـاضـي، ودون ان يلقى اي مـنها اسـتجابـة حـقيقية حـتى الـيوم. حـيث تـقدمـت اسـرتـه وفـريـق دفـاعـه مـنذ مـطلع يـولـيو المـاضـي بـالـعديـد مـن الـبلاغـات والـطلبات لـجهات عـدة بــشأن مــا يــتعرض لــه فــي مــحبسه. مــطالــبة بســرعــة نــقله للمســتشفى عــلى نــفقة أســرتــه لــتمكينه مــن الــرعــايــة الــطبية الــضروريــة الــتي لا تتوافر له في محبسه من اجل سلامته والحفاظ على حياته. لم يلق أي منها استجابة حتى اليوم. وكان منها على سبيل المثال:

بتاريخ ٥ يوليو

طلب نقله للمستشفى للنائب العام برقم ١٧٥٢١٣

طلب نقله للمستشفى للمجلس القومي لحقوق الانسان برقم ٢٢٠٧-٤٢٨١

بتاريخ ٦ يوليو

طلب نقله للمستشفى للسيد وزير الداخلية برقم ٢٣١٩٥١٣١٠

طلب نقله للمستشفى للسيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية برقم ٢٣١٩٥٢٣١١

بتاريخ ٧ يوليو

بـلاغ لـلنائـب الـعام بـشأن تـعرضـه لأزمـتين قـلبيتين فـي مـحبسه بـرقـم ١٧٦٣٤٣ بـعد ان عـلمنا مـنه فـي زيـارة يـوم ٧ يـولـيو بـملابـساتـها والتي كان بينها تأخر اسعافه وغياب الاستجابة الطبية اللازمة بما عرض حياته للخطر

بتاريخ ٢١ يوليو

بعد أن علمنا باصابته بالتهاب الشعب الهوائية وأعراض فيروس كورونا

طلب نقله للمستشفى للنائب العام برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢٣

طلب نقله للمستشفى للسيد وزير الداخلية برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢٢

طلب نقله للمستشفى للسيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢١

طلب نقله للمستشفى للسيد مأمور سجن المزرعة برقم ٢٣٧٠٠٠٢٠

بتاريخ ٨ أغسطس

شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان تحمل رقم ٤٦٩١-٢٢٠٨

بتاريخ ٩ أغسطس

بلاغ للنائب العام برقم ١٨٦٠١٦ بشأن الاهمال الطبي الذي يتعرض له دكتور أبو الفتوح في محبسه

بتاريخ ٢٠ أغسطس

خـــلال جـــلسة نـــظر أمـــر الـــحبس عـــلى ذمـــة الـــتحقيقات فـــي الـــقضية رقـــم ١٧٨١ قـــرر دكـــتور ابـــو الـــفتوح طـــبيعة الـــتدهـــور فـــي حـــالـــته الــصحية ومــا يــتعرض لــه مــن المــوت الــبطيء نــتيجة الاهــمال الــطبي فــي مــحبسه بــسجن المــزرعــة. وتــقدم فــريــق دفــاعــه بــناء عــلى طــلب هيئة المحكمة طلب نقله للمستشفى وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.”

وعبر البيان عن قلق الموقعين الــبالــغ إزاء اســتمرار ذلــك الــنهج فــي الــوقــت الــذي تــتعرض فــيه حــياة الــدكــتور أبــو الــفتوح لخــطر المــوت.

واختتم البيان قائلا: “ويــدفــعنا ذلــك إلــى الــتوجــه بــنداء عــاجــل إلــى ســيادتــكم نــلتمس فــيه ســرعــة الــتدخــل مــن أجــل الافــراج الــصحي عــن الــدكــتور عــبد المنعم ابو الفتوح من أجل إنقاذ حياته.

آملين أن ينال اهتمام سيادتكم وسرعة استجابتكم له،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير”.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي:

‎ابراهيم عبد المجيد – كاتب وروائي•

الهام العيدروس – مواطنة مصرية

إسراء عبدالفتاح – صحفية

أحمد عبدالجواد – حزب مصر القوية

أحمد فوزي – محامي

أكرم إسماعيل – حزب العيش والحرية

أكمل قرطام – رئيس حزب المحافظين

أهداف سويف – الأديبة والروائية

جمال عيد – محامي وحقوقي

جميلة إسماعيل – سياسية واعلامية

جورج إسحاق – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

حسن نافعة – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ جامعة القاهرة

حمدين صباحي – المرشح الرئاسي السابق

خالد البلشي – صحفي

خالد علي – محامي

خالد منصور – كاتب صحفي

دينا عبدالرحمن – إعلامية

راجية عمران – محامية

رباب المهدي – أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

ريم ماجد – مواطنة مصري

سمير عليش

سوزان فياض – طبيبة

شريف جمال – اخصائي تكنولوجيا ومعلومات

طارق العوضي – عضو لجنة العفو الرئاسي

طلعت خليل – حزب المحافظين

عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية

عبدالجليل مصطفي – أستاذ متفرغ بكلية الطب – جامعة القاهرة

عبدالعظيم حماد – عضوا أمانة الحوار الوطني

عبدالرحمن هريدي – محامي

عزة سليمان – محامية

علاء الخيام – حزب الدستور

علا شهبة – صحفية

عمار علي حسن – روائي ومفكر سياسي

عمرو هاشم ربيع – عضو أمانة الحوار الوطني

فاطمة خفاجي – عضو أمانة الحوار الوطني

كمال زايد – عضو أمانة الحوار الوطني

ليلي سويف – أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة

ماهينور المصري – محامية

ماجدة عدلي – طبيبة

محمد سليم العوا – محامي

محمد عبد القدوس – كاتب صحفي

محمد عبدالسلام – باحث

مدحت الزاهد – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

مصطفي كامل السيد – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ جامعة القاهرة

معصوم مرزوق – سفير سابق

منتصر الزيات – محامي

نبيل مرقس – باحث وكاتب

نجاد البرعي – عضو أمانة الحوار الوطني.

هدي الصدة – أستاذ الأدب المقارن بكلية الاداب – جامعة القاهرة .

بعض النشطاء اعتبروا سجن أبو الفتوح ما هو إلا تكفير ذنوب بسبب مشاركته في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.