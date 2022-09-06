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ما طبيعة الهجوم الذي وقع على أبين ومن المستهدف؟

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في صنعاء، بان المصادر الميدانية تتحدث عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم على أبين جنوبي اليمن، الى 26 قتيلاً، والذي استهدف نقطة لما تسمى بقوات الحزام الامني التي تتبع لحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتياً.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان المعلومات الاولية تشير الى ان منفذي الهجوم تم من قبل عناصر يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة، حيث نشرت صور للقتلى من المهاجمين على مواقع التواصل وهم يعلقون على صدورهم شعارات تضم القاعدة ومكتوب عليها انصار الشريعة في ولاية لحد وهي محافظة المجاورة لأبين، فيما لم تعلن جماعة القاعدة مسؤولية عن هجوم أبين.

واوضح مراسلنا، ان هناك صراعا يدور منذ مدة طويلة ما بين تنظيم القاعدة وما بين القوات المدعومة اماراتياً وما بين الاطراف الاخرى في المحافظات الجنوبية والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الاماراتي، وهذا ما يفسر الخروقات الامنية وعمليات التفجير الارهابية بشكل دائم وكذلك الهجمات ما بين الاطراف.

ولفت مراسلنا الى ان هناك انباء تشير الى مقتل قائد ما تسمى كتيبة مكافحة الارهاب التابعة لقوات الحزام الامني ياسر ابو شائع خلال هجوم أبين، اضافة الى اسر احد المهاجمين.

هذا وكانت مصادرُ طبيةٌ يمنية قد اعلنت بمقتلِ واحدٍ وعشرين مسلحاً من عناصرِ الحزامِ الامني المدعوم اماراتيا إثرَ هجومٍ لجماعةِ القاعدة على موقعٍ أمني في أبين جنوبيَ اليمن

وأفادت مصادرُ خبريةٌ اَنّ هجومَ ارهابيي القاعدة على نقطةٍ للحزامِ الامني أسفر ايضا عن مقتلِ قائدِ كتيبةٍ بقواتِ التدخلِ السريع ويُدعى ياسر شايع، مقابلَ مقتلِ ستةٍ من مسلحي القاعدة.

ويأتي هذا الهجومُ عقبَ تهديداتٍ أطلقتها جماعةُ القاعدة توعدت فيها الحزامَ الأمني التابعَ للمجلسِ الانتقالي الجنوبي الذي أطلق عمليةً عسكرية ضد مسلحي جماعة القاعدة في محافظةِ أبين، سُميت بـ'سهام الشرق'.

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شاهد بالفيديو.. ما طبيعة الهجوم الذي وقع على أبين ومن المستهدف؟