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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرها بشأن محطة 'زابوريجيا' الأوكرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرها بشأن محطة 'زابوريجيا' الأوكرانية
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته الثلاثاء، بإقامة "منطقة أمنية" لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتبت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة، "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح" داعية إلى "إقامة منطقة أمنية نووية فورا".

وأكدت الوكالة "عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنب التسبب بأضرار جديدة بالمنشآت" مبدية استعدادها "لمباشرة المشاورات".

وأشارت الوكالة من جهة أخرى إلى "ظروف التوتر القصوى" التي يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة تحت إشراف القوات الروسية.

تمكن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس الماضي، من تفقد موقع المحطة وتقرر أن يبقى مفتشان بشكل دائم فيها.

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال قبل نشر التقرير، "آمل أن يكون موضوعيا"، بعد أن أخذ الأسبوع الماضي على الوكالة تجاهلها مسألة جعل الموقع "منزوع السلاح".

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