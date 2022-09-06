المدلل: العدو ادرك انه عاجز عن اجتثاث حركة الجهاد الاسلامي وانهائها

خاص بالعالم

وقال المدلل في حوار خاص مع قناةالعالم خلال برنامج "ضيف وحوار": "كنت استلهم القوة والعزيمة من اهالي الشهداء عندما كنا نذهب لنواسيهم ونخفف عن معاناتهم أراهم بالعكس تماما.. هم الذين يعززون من قوتنا وإرادتنا، وهم الذين يتحدثون لنا عن الشهادة وعن أبناءهم الشهداء وعن فلسطين وغيرها، هذه أيضا كانت دافعا لأن أكون بهذه الإرادة التي رآها الجميع بعد استشهاد ابني زياد".

واوضح المدلل: أن حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن إنهاءها واجتثاثها، مهما امتلك هذا الاحتلال من قوة، فقد أثبتت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال إذا كان قد استفرد بها في معركة وحدة الساحات فإنه أعطاهغا قدرة وخبرات كبيرة جدا.

واعتبر المدلل، ان هذا ما أكدته فيما بعد معركة سيف القدس، وأكدته ايضاً معركة وحدة الساحات، وأثبتت قوتها وهي تواجه لوحدها في معركة وحدة الساحات الاحتلال الصهيوني بصلفه وبترسانته العسكرية التي يمتلكها، والتي استطاعت حركة الجهاد الإسلامي من خلال صواريخها أن تمنع حالة التجول على نصف سكان الاحتلال الصهيوني، وأن تصنع قلقا وهاجسا أمنيا ووجودياً للاحتلال الاسرائيلي.