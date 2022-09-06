الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان

مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر" على أن إيران تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في لبنان.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي جرت اليوم الثلاثاء بين "مخبر" ورئيس وزراء لبنان "نجيب ميقاتي" وأيضا رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية، بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني، كما أكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان.

وأضاف مخبر قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر أي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحب في هذا السياق بكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد.

في المقابل أكد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء اللبنانيين على توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي جميع المجالات، بين بيروت وطهران.

وتلقى مخبر، خلال هذه المباحثات، دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان؛ وذلك في سياق الأهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

روابط ذات صلة

مخبر يؤكد على تحقيق نقلة في مجال التعاون بين طهران وموسكو

مخبر: مواقف قائد الثورة الاسلامية لدى لقائه بوتين واردوغان تبرهن على قوة ايران

ايران وسوريا تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات

نائب الرئيس الايراني يؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاقات بين طهران وبغداد سريعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل ستنجح تراس تجاوز التركة الثقيلة التي خلفها جونسون؟

العراق وفرنسا يتباحثان عقد مؤتمر بغداد المقبل

شاهد بالفيديو.. بعد قطع الغاز الروسي.. كم تخسر القارة الاوروبية لهذا الشتاء؟

مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات 29 مرة عن الاقصى خلال 7 سنوات

شاهد بالفيديو.. المدلل: العدو ادرك انه عاجز عن اجتثاث حركة الجهاد الاسلامي وانهائها