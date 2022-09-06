مخبر لميقاتي: إيران تدعم كافة المبادرات التي تعزز الاستقرار في لبنان

العالم - إيران

جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي جرت اليوم الثلاثاء بين "مخبر" ورئيس وزراء لبنان "نجيب ميقاتي" وأيضا رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية، بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني، كما أكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان.

وأضاف مخبر قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر أي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحب في هذا السياق بكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد.

في المقابل أكد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء اللبنانيين على توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي جميع المجالات، بين بيروت وطهران.

وتلقى مخبر، خلال هذه المباحثات، دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان؛ وذلك في سياق الأهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر.