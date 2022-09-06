'غوتيريش' يعلق على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في مقتل 'أبو عاقلة'

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، تعليقا على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأمس الاثنين، رجّح الجيش الإسرائيلي أن تكون الصحفية الفلسطينية ـ الأمريكية قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها أحد جنوده، مدعيا عدم وجود حاجة لإجراء تحقيق جنائي، وسط مطالبات فلسطينية بتحقيق دولي.

وقال دوجاريك: "الأمين العام يواصل المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة".

وأضاف أنه "جرى إحاطة الأمين العام بالنتائج المعلنة في هذا الخصوص، وهو مستمر في دعوته إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة".

وتابع: "نؤكد مجددا أن الصحفيين يجب ألا يكونوا مستهدفين بالعنف أبدا، وأن يتمكنوا من أداء عملهم دون مضايقات أو خوف أو ترهيب".

وأبو عاقلة كانت مراسلة لقناة الجزيرة وقُتلت في 11 مايو/ أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينتي جنين (شمال) ورام الله (وسط)، قال دوجاريك، إن "فقد أي روح يتطلب تحقيقا".

والاثنين، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، استشهاد شاب يدعى محمد موسى سباعنة (29 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.