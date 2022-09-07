ايران.. كيفية فك ارتباط سوق الصرف عن المفاوضات النووية؟

خاص بالعالم

ترى ما مدى نجاحها في هذا النهج؟

وما الذي يشهده القطاع المالي في إيران؟

إن الاعتماد الاقتصادي على الدولار یعنی قبول دولة تواجه ظروفاً مماثلة لإيران، إجراء كافة التحويلات المالية المتعلقة بتوريد السلع الأساسية في إطار شبكة ضعيفة تخضع للحظر الاقتصادي الأمريكي. هذا الضعف الذي تواجهه عملية توريد السلع الأساسية كان ليدفع إيران لقبول أبسط القيود في حال تعرضها لأدنى ضغط من الدول المعادية، لكن كيف استطاعت إيران التغلب على هذا التهديد؟

وما هي الحلول التي إعتمدتها لتحقيق الاستقلال المالي؟

لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع يستضيف برنامج "من ايران" الدكتور مجتبى رضا خواه، النائب عن طهران وعضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني لمناقشة هذا الموضوع معه.