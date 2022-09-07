العالم - عُمان

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية بمصر، الثلاثاء: إن "السلطنة تتطلع إلى عودة التضامن العربي بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، انطلاقاً من الإيمان بالثوابت العربية الأصيلة التي تعمل جميع الدول على ترسيخها".

ومنذ نحو عام، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مع سوريا، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق، في نوفمبر الثاني 2011.

وترفض السعودية وبعض دول عربية عودة سوريا للجامعة العربية، فيما تفيد وسائل إعلام بانضمام مصر لرافضي عودة سوريا.

وكانت الجزائر أكدت، في أغسطس الماضي، أن دعمها لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية لن يكون على حساب التوافق العربي الذي ترغب في تحقيق الحد الممكن منه خلال القمة التي تستضيفها مطلع نوفمبر المقبل.