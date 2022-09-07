تعرف على حجم تجارة ايران غير النفطية مع دول الجوار

العالم - إيران

ونقلت وكالة "فارس" عن لطيفي قوله: إن تجارة ايران غير النفطية في الشهور الخمسة الاولى قد سجلت اجمالي 58.140 مليون طن بقيمة 42.589 مليار دولار، حيث إن حجم التجارة مع بلدان الجوار قد بلغ 33.333 مليون طن بقيمة 20.636 مليار دولار بنسبة استحواذ كمي 57 بالمئة وسعري 48 بالمئة.

وأشار أن التجارة غير النفطية مع دول الجوار سجلت نموا بنسبة 24 بالمئة على اساس سنوي.

لطيفي بيّن أن الصادرات الايرانية لدول الـ 15 قد بلغت 25.389 مليون طن بقيمة 10.723 مليار دولار بنمو 27 بالمئة، في مقابل استيراد 7.935 مليون طن من السلع بقيمة 9.913 مليار دولار بنمو 21 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

المتحدث نوه الى ترتيب الدول المستوردة للسلع الايرانية خلال الشهور الخمسة المذكورة، حيث تصدر العراق القائمة باستيراد 8.655 مليون طن بقيمة 2.961 مليار دولار تلته كل من الامارات 5 ملايين طن بـ 2.781 مليار دولار وتركيا 3.682 مليون طن بـ 2.328 مليار فضلا عن افغانستان 1.256 مليون طن بـ 641 مليون دولار وباكستان 1.078 مليون طن بـ 475 مليونا.

وأضاف: عمان استوردت 1.219 مليون طن بقيمة 452 مليون دولار، وآذربيجان 308 الاف طن بـ 296 مليونا، وروسيا 417 الف طن بـ 291 مليونا وتركمانستان 529 الف طن بـ 166 مليون دولار وأرمينيا 358 الف طن بـ 144 مليونا، والكويت 2.172 مليون طن بـ 73 مليون دولار وكازاخستان 243 الف طن بـ 61.2 مليونا وقطر 375 الف طن بـ 51 مليونا والبحرين 4.2 الف طن بـ 3.4 مليون دولار والسعودية 376 طنا بـ 192 الف دولار.

من جهة ثانية لفت متحدث مصلحة الجمارك الى دول الجوار التي إستوردت السلع منها ايران خلال الفترة المذكورة، وهي الامارات العربية المتحدة 4.603 مليون طن بقيمة 6.074 مليار دولار وتركيا 1.163 مليون طن بـ 2.166 مليار دولار وروسيا 1.163 مليون طن بـ 715 مليونا وباكستان 383 الف طن بـ 429 مليونا وعمان 347 الف طن بـ 310 مليونا وكازاخستان 178 الف طن بـ 78.4 مليون دولار، والعراق 54 الف طن بـ 74 مليونا.

وأضاف جاءت قطر بعد العراق 1800 طن بقيمة 17 مليون دولار وآذربيجان 8951 طنا بـ 15.3 مليون دولار، وتركمانستان 22 الف طن بـ 14.4 مليون دولار وافغانستان 8500 طنا بـ 10.4 مليون دولار والكويت 1794 طنا بـ3.9 مليون دولار، وأرمينيا 1969 طنا بـ 3.7 مليون دولار والبحرين 28 طنا بـ 558 الف دولار.