أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

كيهان ..

البرنامج النووي وهدف إنتاج عشرة الآف ميغاواط من الطاقة الكهرونووية في البلاد

ايران..

مسار إحياء الإتفاق النووي يصطدم بألاعيب سياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدس ..

مقدمات إندلاع إنتفاضة ثالثة بالضفة الغربية .. أكثر من ثلاثين هجوما على الإحتلال يوميا

خراسان ..

تحت ضربات المقاومة، ظهور مؤشرات لبدء العد العكسي لخروج القوات الأمريكية من سوريا

جوان ..

الإتحاد الأوروبي يبدي قلقه العميق إزاء التهديدات التي أطلقها أردوغان ضد اليونان

اطلاعات ..

الكيان الصهيوني يعترف بمسؤوليته في جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

آفتاب يزد..

موسكو تعلن عن شروطها الخاصة بشأن إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي

آرمان ملي ..

روسيا تحذر الإتحاد الأوروبي من تبعات خطيرة ستترتب عن مواصلة إرساله السلاح لأوكرانيا

جمهوري اسلامي ..

الإطار التنسيقي يطرح خيار إستبدال شياع السوداني بشخصية متفق عليها لرئاسة وزراء العراق

اعتماد..

طالبان تعلن أنها لم تحسم أمرها بعد بشأن عودة الفتيات لمقاعد الدراسة في المدارس

وطن امروز ..

فواتير أسعار الكهرباء والوقود العالية تحمل صدمات رهيبة للأوروبيين مع تفاقم أزمة الطاقة

شرق ..

تزايد المخاوف الدولية من تحول القطب الشمالي لساحة للصراع بين الغرب وروسيا والصين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم

قدس..

صحيفة قدس كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان (ثلاثون عملية ضد الصهاينة كل يوم ).. اعترف الكيان الصهيوني بالارقام بواقع تزايد الهجمات والعمليات الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية هذا العام في الضفة الغربية. وحسب احصائيات الكيان نفسه يواجه الاحتلال ما معدله ثلاثين هجوما فلسطيينيا بمستويات مختلفة يوميا.

إن مخاوف الكيان تتركز في الواقع على تزايد الهجمات بالأسلحة النارية هذا الى جانب الهجمات بالزجاجات الحارقة والمدي والحجارة،

ان ما يحدث منذ ايام قليلة هو وقوع هجمات فلسطينية عديدة ومنفردة بعض الاحيان باسلحة نارية على دوريات وحافلات عسكرية صهيونية وعلى مستوطنين مسلحين في الضفة الغربية.

والذي يثير رعب تل ابيب اكثر هو ان الضفة الغربية هي الخاصرة الاضعف للكيان في الاراضي الفلسطينية واندلاع انتفاضة مسلحة بالضفة ستدعمها صوارخ غزة بالضرورة يعنى اشعال نيران حرب في عمق فلسطين المحتلة باراضي 1948 ايضا وحتى في تل ابيب.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( لماذا يريد التيار الصدري إعادة نوابه للبرلمان ؟) .. يواصل مقتدى الصدر الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي وحل مكاتب التيار الصدري قبل ايام قليلة تغريداته وبياناته السياسية دون انقطاع وآخرها مطالبته بعود نواب التيار الصدري للبرلمان ورغم انه امر بنفسه هؤلاء النواب بالاستقالة . ليس من الواضح فيما اذا كانت المحكمة العاليا ستوافق على الطعن الذي طرحه الصدر ضد موافقة رئيس البرلمان على استقالة النواب الصدريين املا، ولكن ( مطالبة الصدر بعودة نوابه للبرلمان تعني إنهيار إدعاءاته بشأن ضرورة حل البرلمان ومطالباته بإجراء إنتخابات مبكرة..) . في الواقع يرتبط هذا الموقف الصدري الجديد بمواصلة الاطار التنسيقي لمسار تشكيل حكومة جديدة بالعمل والتعاون مع الاحزاب السياسية الاخرى الامر الذي وضع الصدر مقابل تطور جديد يعكس عدم امكانية تحقيق اهدافه لذلك يحاول اعادة نوابه للبرلمان رغم ما يعكسه مثل هذا الامر من تناقضات في مواقفه.

كيهان..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( متاعب ليز تراس ).. تتولى ليز تراس منصب رئاسة الحكومة البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون وذلك في الوقت الذي تعصف فيه العديد من الازمات الداخلية ببريطانيا, فهناك ازمة التضخم الذي يسجل ارقاما قياسية, ونقص الوقود والبطالة والى اخر القائمة.

وعكست نتائج احدث استطلاع للرأي في بريطانيا عدم ثقة غالبية المواطنيين بمدى قدرة تراس على ايجاد حلول واقعية لكل هذه الازمات.. من جانبها ( ترى محافل سياسية وإعلامية بريطانية أن تراس تواجه أيضا معارضة لايستهان بها داخل حزب المحافظين).

وتستند هذه المحافل على تأييد عدد كبير من نواب حزب المحافظين بالبرلمان لمنافسها ريشي سوناك في المنافسة على منصب رئاسة الوزراء.وهذا الامر سيؤدي بالضرورة الى تقليص قدرتها على تمرير مشاريع تستهدف ايجاد حلول سريعة للازمات الحادة التي تعصف ببريطانيا.

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت عن تسارع وتيرة تطوير العلاقات بيت تركيا والكيان الصهيوني في مقالها( خنجر اردوغان في ظهر القدس ).. يبدو ان حكومة اردوغان تسابق الزمن في مسار تطوير وانعاش وتوسيع العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم كل شعارات اردوغان البراقة بشأن دعم فلسطين والقضية الفلسطينية. (ان ما يريده اردوغان من وراء تعزيز جسور العلاقات مع الكيان الصهيوني كسب ود المعارضة اللبرالية بتركيا قبل الانتخابات).

وبالطبع يفكر السيد اردوغان ايضا بموضوع الغاز والسياحة والاستثمارات المشتركة مع الكيان في حمى هذا الاندفاع نحو تعزيز العلاقات مع تل ابيب.

والادهى من كل ذلك هو ان الخارجية الصهيونية قالت ان السفير التركي الجديد سيقدم اوراق اعتماده لرئيس الكيان في القدس مع ما يحمله الامر من اعتراف بمزاعم الكيان بكون القدس عاصمته الابدية. . في الواقع يرفع السيد اردوغان شعار دعم فلسطين والقضية الفلسطينية عاليا ويسير في الوقت نفسه بالاتجاه المعاكس تماما بكل عزم وجدية لتكريس وتعزيز وجود هذا الكيان الغاصب في قلب فلسطين والعالم الاسلامي.

آرمان امروز..

كتبت صحيفة آرمان امروز في مقالها الذي يحمل عنوان ( ما الذي يحدث بالضفة الغربية ؟).. كشفت محافل اعلامية بفلسطين المحتلة عن تزايد مخاوف القيادات العسكرية واجهزة المخابرات في الكيان الصهيوني من تزايد المؤشرات التي تطرح احتمال اندلاع انتفاض فلسطينية مسلحة واسعة النطاق بالضفة الغربية. ( ان اجهزة المخابرات الصهيونية اعترفت في الواقع بخطأ تقييماتها القائلة بأن ما يحدث بالضفة ربما بداية انتفاضة على غرار سابقتيها).

فمخاوف الكيان التي عكستها التقارير الاخيرة للجيش والمخابرات باتت تتحدث عن قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة تماما هذه المرة . ان سلاح الفلسطينيين في المواجهات مع جنود الاحتلال بالقدس وجنين ونابلس والخليل لم يعد الحجارة والزجاجات الحارقة والاطارات المشتعلة فقط بل باستخدام اسلحة نارية في العديد من الحالات ايضا كما ان هناك هجمات وكمائن فلسطينية مسلحة لجنود الاحتلال ولدورياته وللمستوطنين الصهاينة ايضا بالضفة الغربية. ان الضفة الغربية تقف على عتبة انتفاضة مسلحة هائلة ستنقل النار لعمق فلسطين المحتلة.