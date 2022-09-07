تسريب صوتي خطير بين قياديين في التيار الصدري

العالم - العراق

وفي تسريب صوتي منسوب الى قادة في التيار الصدري العراقي، برز انقسام حول اداء السيد مقتدى وادارته للتيار وكتلته البرلمانية

التسريب تداولته مواقع “التواصل الاجتماعي” العراقية، تحت عنوان تسريبات الحنّانة، وهو حديث يدرو بين القيادي في التيار الشيخ مصطفى اليعقوبي والأمين العام لمجلس الوزراء والمنتمي للتيار حميد الغزي.

ويبدي اليعقوبي فيه امتعاضه من طريقة إدارو السيد مقتدى وعدم تصرفه بشكل سليم بحسب التسريب، ويطرح هذا الموضوع على العزي ويطلب منه الاتصال بسفير العراق لدى بريطانيا ليخبره بخطورة ترشيح نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر الذي يصفه بغير المدروس، لرئاسة الحكومة على عائلة آل الصدر وعدم اتخاذ قرارات مستعجلة.

ورأى المقرب من الصدر أن "ترشيح جعفر الصدر غير مدروس، لأنه إن فشل في قيادته للحكومة سينعكس سلبا على سمعة عائلة الصدر الدينية لدى الجمهور والناس، وبالتالي ليس من الصحيح ترشيح أي شخصية من عائلة آل الصدر لرئاسة الحكومة".