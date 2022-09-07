توقعات بلملمة الوضع في العراق خلال الأيام القادمة

العالم - خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث لقناة العالم ان غياب أي طرف من أطراف النزاع علی الساحة السياسية يؤثر في الوضع وان التيار الصدري معني بالازمة الحالية في البلاد وغيابه سوف يتسبب بفشل الحوارات.

وأشار الی وجود تدخل دولي متمثل بنائبة وزير الخارجية الاميركي وممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وايضاً السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانسكي مؤكداً فشل جميع المحاولات في ايصال الكتل السياسية الی جملة من التوافقات.

وبيّن ان هناك مؤشرات علی ابداء مرونة وليونة من قبل ممثلين عن السيد مقتدی الصدر للحضور في جلسات الحوار.

وأكد انه اذا لم يحضر ممثلين من السيد مقتدی الصدر في جلسات الحوار فسيتم لملمة الوضع يوم الاربعاء عن طريق الجلسة التي سيتعقدها المحكمة الاتحادية العليا للنظر بالطلب المقدم من قبل التيار الصدري لحل البرلمان.

وتوقع ان تقدم المحكمة الاتحادية العليا توصيات لينة بحل البرلمان ما سيلزم كل الكتل السياسية الالتزام بالتوقيتات الجديدة.