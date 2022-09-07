تركيا تعلن اعتقال "5 قياديين في داعش" كانوا يخططون لهجوم داخل البلاد

العالم -تركيا

وفي بيان لها، أوضحت الداخلية التركية أن "قوات الدرك بولاية غازي عنتاب (جنوب)، ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد، الملقب بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس المنصرم عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي"، لافتة إلى أن "ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" (من حزب العمال الكردساتي الذي تصنفه تركيا إرهابي) عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن المناطق التي تتواجد فيها تركيا والجماعات المسلحة التابعة لها".

وأشارت الداخلية التركية إلى أنه "بواسطة اعترافات ريمو، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا بقصد شن عمل إرهابي على أراضيها"، موضحة أن "القياديين الأربعة هم: مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام".

وكشفت وكالة "الأناضول" أن "قوات الأمن أوقفت 6 أفراد تعاونوا مع أفراد التنظيم وقدموا لهم مساعدات، مع ضبط بندقية كلاشينكوف، ومخزن رصاص، و27 رصاصة بندقية".