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خلال لقاء مع بلاسخارت..

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية مبادرة الحوار الوطني

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية مبادرة الحوار الوطني
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

واضاف ان "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء، واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والضامن لأمن العراق واستقرار الساحة المحلية، وبما يلبي مطالب المواطنين وطموحاتهم في حياة آمنة وكريمة".

ولفت الى ان "اللقاء شهد التباحث في تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في مختلف الملفات التي تدعم الاستقرار والسلم المجتمعي".

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