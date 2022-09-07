مواقف ألبانيا العدائية تجاه إيران.. عذر اقبح من ذنب

العالم - كشكول

وزعم مسؤولو ألبانيا، الذين تستضيف بلادهم جماعة خلق الارهابية المسؤولة عن سقوط آلاف الضحايا الابرياء في ايران، ان "ايران مسؤولة عن هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية".

ومنذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران سقط اكثر من 17 الف مواطن ايراني غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات ارهابية قامت بها زمرة المجاهدين الارهابية وغالبيتهم سقط شهيدا فقط لانهم يحملون علائم خاصة (مثل شكل الملابس وطريقة لبسها ) او لدعمهم الثورة الاسلامية.

وبلغت ذروة الاحداث الارهابيه في ايران والتي خططت لها زمرة المنافقين الارهابية في الانفجار الذي استهدف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في يوم 27 حزيران/ يونيو 1981ما اسفر عن استشهاد 72 من أعضاء وقادة الثورة الاسلامية.

ووقع التفجير الارهابي اثناء اجتماع لقادة الحزب الجمهوري الاسلامي ما أسفر عن استشهاد رئيس السلطة القضائية حينها آية الله سيد محمد حسين بهشتي.

كما كانت زمرة المنافقين وراء تنفيذ عمليات إغتيال عدد من العلماء النوويين الايرانيين كالشهيد أحمدي روشن و الشهيد مجيد شهرياري

ورغم جميع المجازر التي ارتكتبها هذه الزمرة الخبيثة (جماعة خلق اتّخذت في الماضي من العراق مقرّاً لها) ، توصّلت الولايات المتّحدة وألبانيا في عام 2013 إلى اتّفاق أُعيد بموجبه توطين الآلاف من إرهابيي مجاهدي خلق في هذه الدولة البلقانية.

وقبلت تيرانا باللجوء لأكثر من 3,000 عضو من إرهابيي زمرة خلق.

ويعيش إرهابيو زمرة خلق في معسكر كبير شديد الحراسة بالقرب من مدينة دوريس السّاحليّة، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (19 ميلًا) من العاصمة تيرانا.

ولم تكتفي ألبانيا و تحت نفوذ أمريكي – صهيوني بهذا الحد من المواقف العدائية تجاه طهران إذ وبعد الاغتيال الفريق القائد الشهيد قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد ، رحّب قادة في العاصمة الألبانيّة، تيرانا، بالإغتيال وقاموا بطرد دبلوماسيّيْن إيرانيّيْن دون مبرر.

وبسبب هذه المواقف أصبحت ألبانيا، وهي دولة صغيرة في البلقان على حافّة جنوب شرق أوروبا وعضو في حلف شمال الأطلسي أصبحت دولة تجري فيها المؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية عبر الأمريكيين والصهاينة وأعداء الثورة الاسلامية.