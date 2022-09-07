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الأعرجي يؤكد أهمية حيادية الأجهزة الاستخبارية والأمنية

الأعرجي يؤكد أهمية حيادية الأجهزة الاستخبارية والأمنية
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، على أهمية أن تكون الأجهزة الاستخبارية والأمنية مهنية وحيادية في عملها وبعيدة عن التدخلات السياسية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي ترأس اليوم اجتماعاً للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة، وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وبين أن "الاجتماع ناقش تعزيز النجاحات النوعية الأخيرة التي حققتها الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية في ملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية، وذلك من خلال تدقيق المعطيات في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لمنع أية فرصة محتملة للعناصر الإرهابية للاستفادة من هذه المناطق"، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً، تكثيف الجهد الأمني والاستخباري، لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وحماية الزائرين".

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، بحسب البيان، "أهمية أن تكون الأجهزة الاستخبارية والأمنية مهنية وحيادية في عملها وبعيدة عن التدخلات السياسية، وأن يكون واجبها هو حماية البلد والمواطنين وحقن الدماء، وحماية مؤسسات الدولة، وأن لا تكون مع طرف ضد آخر"، مشيراً إلى أن "خطر داعش مازال موجودا، ما يتطلب تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء عليه".

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