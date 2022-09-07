حماس والجهاد الإسلامي تنعيان شهيد طوباس وتؤكدان استمرار الملاحم البطولية

العالم - فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن قافلة المجد والشهادة تمتد في كل الساحات وتواصل طريقها نحو استمرار الاشتباك مع العدو حتى الحرية والكرامة.

وأهابت بأبناء الشعب كافة، إلى رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، وأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعاً لتصعيد العمل المقاوم والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً في أرضنا ومقدساتنا.

من جهتها نعت حركة "حماس" شهيد طوباس، مؤكدة أنّ "ملحمة الضفّة المحتلة متواصلة بكل قوّة دفاعاً عن الأرض والمقدسات".

وقالت "الحركة"، في بيان لها "نزفّ إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد يونس غسَّان تايه (21 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاصة صهيونية مباشرة في القلب، خلال المواجهات التي اندلعت بعد اقتحام قوّات الاحتلال مدينة طوباس صباح اليوم".

وعبّرت "حماس" عن فخرها واعتزازها بقوافل شهداء الشعب الفلسطيني؛ "الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة".

وشددت "حماس" أن الملحمة البطولية التي تصنعها الضفة الغربية المحتلة، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها، و شدّت على أيادي الأبطال ثوّار الضفة، لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال.

واستشهد الشاب يونس غسان التايه (21 عامًا)، متأثراً بإصابته برصاصة مباشرة في القلب أطلقها جنود العدو خلال اقتحامهم مخيم الفارعة، فجر اليوم.