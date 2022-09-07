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شاهد.. سلاح الغاز الروسي يشعل شتاء الغرب

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

شتاء بارد وقاس مقدم على الأوروبيين، مع إرتفاع قيمة فواتير الغاز وازدياد الضرائب، وسط عجز عن تقديم بدائل الطاقة الروسية، التي توقفت كنتيجة للعقوبات على روسيا.

العالم - في البيت الأبيض

واشنطن التي اقنعت حلفاءها الأوروبيين بمشاركتها في المواجهة مع روسيا، باتت اليوم عاجزة عن تعويض خسائرهم بعد ان وصلوا الى النهاية في العداء مع روسيا.

لعبة العقوبات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد روسيا، راحت نتائجها ترتد قاسية على أوروبا، بعد لعب موسكو ورقتها الرابحة، عبر قطع امداداتها من الغاز بشكل كامل عن الدول الأوروبية.

خطوة روسية فتحت الباب أمام حديث عن ضغوط اميركية بريطانية على الحليفة أوكرانيا للقبول بالوضع الحالي وإنهاء حالة الحرب، بهدف ترتيب الوضع في القارة العجوز قبل الانفجار.

انفجار قد يهدم الجدران الأمريكية أمام الصين، التي أحست بانفراجة مع الحرب في أوروبا، لتكشف تقارير عن اتفاق اميركي روسي غير علني، يبدو أن هدفه طمأنة الروس للتفرغ للصين.

ووردت تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع على موقع تويتر، حيث كتب 'ستفين': "لو لم تتدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا على مدار العقد الماضي، لكانت كل أوروبا حصلت على غاز رخيص وفير من روسيا".

'سيفان' بدوره كتب: "نحن الأوروبيون نريد النفط والغاز من روسيا. أوقفوا الحظر والعقوبات وأوقفوا شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا! اطلقوا سراحنا هل تريدون السلام والإزدهار لأوروبا، وإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ تفاوضوا! ليس مع واشنطن، بل مع موسكو".

أما 'ويلسون' فغرد: "روسيا قطعت للتو إمدادات الغاز. آمل أن تنتفض أوروبا كلها الآن لا يجب أن ندفع ثمن الحرب ضد إخواننا الروس من أجل الهيمنة الأميركية والنازيين المخدوعين في أوكرانيا".

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