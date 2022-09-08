سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة يقدم أوراق اعتماده لغوتيريش

العالم - إبران

جاء ذلك خلال لقاء أميرسعيد إيرواني، السفير الجديد والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، بالأمين العام للأمم المتحدة، آنتونيو غوتيريش، في مكتبه، حيث قدم له أوراق اعتماده وباشر عمله رسمياً.

وأكد السفير والممثل الدائم الجديد لإيران، في هذا الاجتماع، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة التفاعل البناء والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، لا سيما في اتجاه تعزيز التعددية ومواجهة الأحادية وحل الأزمات الإقليمية.

وفي إشارة إلى مكانة وقدرة جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في تطوير التعاون مع دول منطقة الخليج الفارسي، أكد إيرواني على خلق الأمن الإقليمي بمشاركة بناءة من دول المنطقة.

وأشار إلى دور ومكانة الأمين العام للأمم المتحدة، داعيا إلى أداء دوره في المساعدة على إرساء السلام والأمن الإقليميين.

وفي الختام جدد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة دعوة طهران للأمين العام لزيارة إيران.

من جانبه أشار آنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الاجتماع، إلى مكانة ودور جمهورية إيران الإسلامية في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وثمّن التعاون والتفاعل البنائين من جانب جمهورية إيران الإسلامية مع الأمم المتحدة، وخاصة في مجال تعزيز التعددية، مؤكدا على استمرار هذا التعاون.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة قبوله الدعوة لزيارة إيران، معلنا استعداده للعب دور في تعزيز السلام والأمن الإقليميين في الخليج الفارسي.

وكان أمير سعيد إيرواني، السفير الجديد والمندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قد شغل في السابق منصب أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ونائب شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك القائم بالأعمال الإيراني في العراق.

يذكر أن إيرواني تولى هذه المهمة خلفا لسفير ومندوب إيران الدائم السابق لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي.