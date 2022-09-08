كوشنر يكشف ان السعودية تستثمر في الكيان الاسرائيلي

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وفي منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، أفاد تقرير نشره موقع "بي بي أس" الإخباري، بأن "كوشنر استثمر ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مسار التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال.

وفي موضوع آخر وتحت هاشتاغ "الضفة تقاوم الاحتلال"، أكد خبراء مطّلعون أن الجيل الفلسطيني الجديد في الضفة الغربية الذي لم يشهد الانتفاضتين الفلسطينيتين فقدَ الثقة بأي مسار سياسي وبات يحتضن المقاومة المسلحة، وهو أمر صار مثار قلق للجهات الأمنية الإسرائيلية التي تخشى تفجّر الوضع بحيث لا يُمكنها السيطرة عليه.

ويقول خبراء فلسطينيون إن تصاعد المقاومة بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مؤشر على إمكانية اندلاع مواجهة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتحت هاشتاغ "شيرين ابو عاقلة" فإن سياسة جيش الاحتلال الاسرائيلي مع افراده هي؛ اُقتل من شئت فلن يحاسبك احد.. في وضح النهار وامام عدسات الكاميرا اطلق جندي من الاحتلال النار على الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة وارداها شهيدة، ولم يعطي اي اعتبار للسترة الصحفية التي ترتديها.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر بيانا حول نتائج التحقيق في مقتل أبو عاقلة التي قتلت قبل اربعة أشهر خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، وأشار التقرير إلى أن أبو عاقلة "قد تكون" أصيبت بنيران إسرائيلية، إلا ان القاتل لن تطاله المحاسبة...

اما هاشتاغ "فضيحة القنصلية الاسرائيلية بالمغرب" فقد تفاعل معه المغردون في مواقع التواصل بشأن فتح وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقا في شبهات بوقوع مخالفات مالية وجنسية في بالقنصلية الإسرائيلية في المغرب.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" التي كشفت النقاب عن التحقيق بهذه المخالفات في القنصلية الإسرائيلية في الرباط، فإن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بإدعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية.

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