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تنفيذ عمليات إنزال جوي بالمروحيات ليلا في مناورات القوة البرية الإيرانية

تنفيذ عمليات إنزال جوي بالمروحيات ليلا في مناورات القوة البرية الإيرانية
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تم تنفيذ عمليات إنزال جوي بالمروحيات (Heliborne Operations) ليلا في مناورات "إقتدار القوة البرية 1401" لجيش الجمهورية الإسلامية بمشاركة فرق التدخل السريع الخاصة من قبل اللواء "65" عبر تحليق مروحيات طيران الجيش في منطقة المناورات العامة.

العالم - إبران

وقال العميد "كريم جشك" في تصريح مساء الأربعاء عن هذه المناورات التي تستمر يومين في منطقة نصرآباد العامة في إصفهان وسط إيران: تم نشر الوحدات العملانية لهذه القوة في منطقة نصرآباد.

وأضاف: في هذا الجزء من المناورات، تم نشر المشاة والمدرعات والمدفعية والمحطات المتحركة للطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية التابعة للقوة البرية في منطقة نصرآباد العامة بإصفهان.

وأوضح العميد جشك أن جميع المعدات والأدوات المدرعة وناقلات الجند والمدافع والمعدات الهندسية قد دخلت منطقة المناورات العامة قادمة من 8 محافظات في غضون 48 ساعة، مضيفاً أن جميع المعدات قد جُلبِت إلى منطقة المناورات بواسطة ساحبات ثقيلة وثقيلة للغاية مصنعة في مصانع القوات البرية.

وأشار المتحدث باسم مناورات "اقتدار القوة البرية 1401" إلى تجهيز المنطقة العامة لتنفيذ المناورات، وأضاف أن: الوحدات الهندسية للقوات البرية للجيش كانت موجودة في المنطقة قبل شهر من بدء المناورات وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المناورات مثل شق الطرق، وبناء الجسور، وإزالة العوائق الطبيعية، وتنفيذ تكتيكات الأرض المسلحة مثل حفر القنوات والحواجز.

وتابع العميد جشك أن: مناورات "إقتدار القوة البرية للجيش" تجري بهدف تقييم وتحسين القوة والجاهزية القتالية لوحدات القوات البرية للجيش في التعامل مع التهديدات الجديدة.

يذكر أن مناورات "إقتدار القوة البرية 1401" للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت صباح الأربعاء في منطقة نصرآباد العامة في إصفهان وتستمر يومين.

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تنفيذ عمليات إنزال جوي بالمروحيات ليلا في مناورات القوة البرية الإيرانية

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