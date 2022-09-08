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لماذا نصاب بالشيب المبكر للشعر؟

لماذا نصاب بالشيب المبكر للشعر؟
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تظهر عند البعض أولى ملامح شيب الشعر في سن مبكر. فلماذا يبدأ الشيب عند البعض مبكرا؟ وما الذي يمكن فعله لتفادي ظهوره في سن الثلاثين؟

العالم - منوعات

يعتبر الشيب دلالة من دلائل التقدم في السن، لكن ظهوره في سن مبكر يفاجئ الجنسين ويعتبر بمنزلة كابوس. ولكن لماذا يظهر الشيب عند البعض في سن أبكر من غيرهم؟ وهل يجب التعايش معه أم تلوينه؟.

التقدم في العمر هو السبب الأول والرئيسي للشيب حيث يقل إفراز الجسم لمادة الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر. فمع تقدم العمر تتوقف الخلايا في الشعر عن تكوين وتصنيع مادة الميلانين وبذلك يقل وينعدم لون الشعر فيصبح أبيض.

في البداية تتعرض القليل من الشعيرات للتلوين بالرمادي أو الأبيض وتتكاثر مع مرور الوقت. وعادة ما تكتسي منطقة الصدغ بالشيب زيادة، وكذلك اللحية عند الرجال، لكون الشعر في هذه المناطق أقصر ويتساقط بسرعة أكبر.

لماذا يبدأ الشيب عند البعض مبكرا؟

متى وهل سيشيب المرء، هذا أمر متعلق إلى حد كبير بالجينات. إذا كان الشيب ظهر عند والديك وأجدادك في سن الشيخوخة فمن المحتمل جدا أن يظهر الشيب عندك في عمر متأخر.

ومع ذلك، هناك عوامل خارجية يمكنها تسريع ظهور الشيب، إذا استبعدنا الأمراض الهرمونية أو النقص الشديد في العناصر الغذائية، فإن أحد أسباب الشيب المبكر الضغوط النفسية والتوتر والإجهاد. حيث تسبب الضغوطات تقلص الخلايا الجذعية المسؤولة عن لون الشعر، وهذا ما يفسر العلاقة بين الضغوطات النفسية وارتفاع نسبة الشيب في الشعر.

هل يمكن للمرأة أن تمنع الشيب المبكر؟

ليس من الممكن منع ظهور الشيب على الإطلاق، لكن من المنطقي بالتأكيد تقليل عوامل الاستفزاز لتجنب الإجهاد الشديد والحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام لتفادي الشيب المبكر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات وحمض الفوليك في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي لأطول فترة ممكنة.

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