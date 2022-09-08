المغرب تتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

العالم-المغرب

وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إنّ السلطات الجزائرية «قررت إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية».

وأشار البيان إلى أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، فيما سيسلّم وزير الداخلية الدعوة نفسها لحضور القمة إلى تونس وموريتانيا.

وتأتي الدعوة في وقت تثار فيه أسئلة عدة عن الحضور المغربي في القمة المفترض عقدها في مطلع تشرين الثاني المقبل في الجزائر، في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة والتوتر الذي بلغ مداه الأقصى بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 آب من العام الماضي قطع العلاقات مع الجارة المغربية.