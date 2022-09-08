الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب تتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

المغرب تتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم، استقبال وزير العدل الجزائري في المغرب «في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة» في تشرين الثاني.

العالم-المغرب

وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إنّ السلطات الجزائرية «قررت إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية».

وأشار البيان إلى أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، فيما سيسلّم وزير الداخلية الدعوة نفسها لحضور القمة إلى تونس وموريتانيا.

وتأتي الدعوة في وقت تثار فيه أسئلة عدة عن الحضور المغربي في القمة المفترض عقدها في مطلع تشرين الثاني المقبل في الجزائر، في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة والتوتر الذي بلغ مداه الأقصى بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 آب من العام الماضي قطع العلاقات مع الجارة المغربية.

روابط ذات صلة

المغرب يعلن عن زيارة لوزير العدل الجزائري إلى المملكة

المغرب: موقف الرباط من استقبال الرئاسة التونسية لزعيم جبهة البوليساريو لم يتغير

مبعوث جزائري خاص إلى الرباط لدعوة الملك المغربي للقمة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية

أعضاء لجنة الأربعين الأفغانية يصلون إلى إيران للتفاوض مع الجانب العراقي

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده "حزب البعث المحظور" في 4 محافظات

وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

خلال استقباله الوفد الوطني اليمني المفاوض... ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار