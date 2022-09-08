الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية

وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن وفدا لبنانيا يضم عدد من التقنيين و الاداريين يزور طهران للحبث في الهبة الإيرانية .

العالم - لبنان

وقال فياض أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كلفني تشكيل وفد تقني للذهاب إلى طهران للمناقشة في ملف هبة الفيول الإيراني.

وفي السياق وجه فياض كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أبلغه فيه بتشكيل الوفد الإداري والتقني المكلف زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناءً لتوجيهاته من أجل متابعة المبادرة الإيرانية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهربا.

وبحسب الكتاب المؤرخ بتاريخ السابع من أيلول الجاري فإنه جاء نتيجة الاتصال الذي جرى بين وزير الطاقة ورئيس الحكومة وتناول نتائج اجتماع ميقاتي مع الجانب الإيراني بخصوص المبادرة الإيرانية واستعداد طهران لاستقبال الجهات اللبنانية المختصة لمناقشة نوعية ومواصفات وكميات المشتقات النفطية المطلوبة وأمور أخرى تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء.

وتابع كتاب وزير الطاقة لميقاتي: نحيطكم علماً بتشكيل وفد إداري وتقني من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان مؤلف من الأشخاص التالية أسماؤهم:

وأشار الكتاب إلى أن الوفد سيكلف حضور الإجتماعات التي ستعقد داخل لبنان وخارجه ويتابع هذا الملف ويُعد الآليات الإتفاقات ذات الصلة ويجهّزها بصيغتها النهائية للتوقيع.

روابط ذات صلة

قاووق: مبادرة السيد نصرالله حول الهبة الإيرانية وعد صادق لخدمة اللبنانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية

أعضاء لجنة الأربعين الأفغانية يصلون إلى إيران للتفاوض مع الجانب العراقي

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده "حزب البعث المحظور" في 4 محافظات

وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

خلال استقباله الوفد الوطني اليمني المفاوض... ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار