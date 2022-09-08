وفد لبناني إداري وتقنيّ يزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية

العالم - لبنان

وقال فياض أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كلفني تشكيل وفد تقني للذهاب إلى طهران للمناقشة في ملف هبة الفيول الإيراني.

وفي السياق وجه فياض كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أبلغه فيه بتشكيل الوفد الإداري والتقني المكلف زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناءً لتوجيهاته من أجل متابعة المبادرة الإيرانية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهربا.

وبحسب الكتاب المؤرخ بتاريخ السابع من أيلول الجاري فإنه جاء نتيجة الاتصال الذي جرى بين وزير الطاقة ورئيس الحكومة وتناول نتائج اجتماع ميقاتي مع الجانب الإيراني بخصوص المبادرة الإيرانية واستعداد طهران لاستقبال الجهات اللبنانية المختصة لمناقشة نوعية ومواصفات وكميات المشتقات النفطية المطلوبة وأمور أخرى تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء.

وتابع كتاب وزير الطاقة لميقاتي: نحيطكم علماً بتشكيل وفد إداري وتقني من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان مؤلف من الأشخاص التالية أسماؤهم:

وأشار الكتاب إلى أن الوفد سيكلف حضور الإجتماعات التي ستعقد داخل لبنان وخارجه ويتابع هذا الملف ويُعد الآليات الإتفاقات ذات الصلة ويجهّزها بصيغتها النهائية للتوقيع.