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الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده "حزب البعث المحظور" في 4 محافظات

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الخميس، إحباط مخطط يقوده "حزب البعث المحظور"، واعتقال "أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب" في أربع محافظات.

العالم - العراق

وقال إعلام الهيئة في بيان إنه "في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم ( الردع الثانية)" حسبما افاد موقع موازين نيوز.

وأضاف البيان، أنه تم من خلال العملية "إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصولياً".

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