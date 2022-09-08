أعضاء لجنة الأربعين الأفغانية يصلون إلى إيران للتفاوض مع الجانب العراقي

العالم - إبران

ونظرا لبعض القيود التي أعلنتها الحكومة العراقية، لم يتمكن بعض الزوار الباكستانيين والأفغان من الدخول إلى العراق عبر المنافذ البرية، فقد حدد العراق دخولهم فقط عبر المنافذ الجوية.

وأما الرعايا الأجانب المقيمون في إيران، فيمكنهم ومن خلال التنسيق مع السفارة العراقية لدى طهران، أن يتوجهوا إلى العراق عبر منفذ شلمجة البري أو السفر جوا.

وبعد مساعي اللجنة المركزية للأربعين وموافقة الجانب العراقي، توفرت إمكانية مرور الزوار الباكستانيين غير المقيمين في إيران عبر منفذ شلمجة، ولكن الزوار الأفغان غير المقيمين مازالوا ينتظرون رفع هذه القيود عنهم ليتمكنوا من التوجه برا إلى العراق.

ومازالت لجنة الأربعين المركزية تواصل متابعتها لرفع مشكلات الزوار الأفغان، وفي هذا السياق، أعلن مهدي دونده قائممقام قضاء تايباد، أن اعضاء لجنة الأربعين الأفغانية وصلوا إلى إيران للتفاوض مع الجانب العراقي، معربا عن أمله بحل مشكلة دخول الزوار الأفغان إلى العراق.

وأوضح أن ما بين 2500 إلى 3000 مهاجر أفغاني يدخلون يوميا إلى إيران، وأن تشخيص زوار الأربعين بين هذا العدد الكبير ليس سهلا.

وأشار إلى إقامة مواكب قرب المنافذ الحدودية لاستقبال الزوار الأفغان، وأعلن الاستعداد التام لاستضافة الزوار الأفغان.