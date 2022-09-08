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واشنطن تسلم كييف صواريخ Excalibur الموجهة بالـ GPS

واشنطن تسلم كييف صواريخ Excalibur الموجهة بالـ GPS
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير لـ "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتسليم أوكرانيا صواريخ Excalibur الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS.

العالم-الاميركيتان

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت أيضا، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت قذائف المدفعية الموجهة من طراز Excalibur في حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة لأوكرانيا، في الوقت الذي اختارت فيه واشنطن عدم الإعلان عن هذه الخطوة.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، فقد تم تأكيد حقيقة نقل هذه القذائف من خلال الوثائق التي تثبت خطط الولايات المتحدة لإعادة الإمداد بـ Excalibur، وهو ما يؤكد للمرة الأولى أن "البنتاغون" يزود القوات الأوكرانية بهذه الذخيرة، ووفقا للوثائق سوف ينفق "البنتاغون" 92 مليون دولار من الأموال الإضافية التي وافق عليها الكونغرس.

Excalibur هي قذيفة مدفعية موجهة ممتدة المدى عيار 155 ملم، تم تطويرها بمجهود مشترك بين مختبر أبحاث الجيش ARL ومركز أبحاث وتطوير وهندسة التسلح بالجيش الأمريكي ARDEC، وهي ذخيرة موجهة بالقصور الذاتي ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقادرة على استخدامها في حالات الدعم القريب في نطاق 75-150 مترا من القوات الصديقة أو في المواقع التي تكون فيها الأهداف قريبة جدا من المدنيين للهجوم بنيران المدفعية التقليدية غير الموجهة. ويبلغ مدى هذه القذائف 40-57 كيلومترا.

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