استشهاد فلسطيني قرب رام الله والاحتلال يزعم استهدافه جنديا بمطرقة

العالم - خاص بالعالم

ضمن عرض حلقة جديدة من مسلسل الرعب الذي ألفه وأخرجه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية اصيب جندي إسرائيلي برصاص مقاومين فلسطينيين بجروح بالغة يقول شهود عيان إن الإصابة جاءت في الرأس، وقام جنود الاحتلال بتنظيف المكان الذي اصيب به من الدماء بشكل كامل.

يأتي هذا الحدث خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم بعد مداهمة منزلي منفذي عملية البقيعة بالأغوار، واعتقال أحد والدي منفذي العملية وزوجته ونجلهما في حي الهدف بالمخيم، كما نقلت القناة العبرية الثانية عشرة.

هذا وقد اقتحمت قوات كبيرة بأكثر من 50 آلية عسكرية بالإضافة لتعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة محيط منطقة قبر يوسف، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس، مشيرة الى أن جيش الاحتلال ينتشر بأعداد كبيرة حول مخيم بلاطة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأضافت المصادر أن طائرة إسرائيلية أطلقت بالتزامن مع الاقتحام قنابل الغاز على تجمعات الشباب في مخيم بلاطة في نابلس.

وبالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، عند مدخل قرية بيتين شمال شرق رام الله، وزعم جيش الاحتلال ان الشهيد ضرب جنديا اسرائيليا على الحاجز بمطرقة في وجهه، فاطلق زملاؤه عليه النار، فاستشهد.

وعلى الفور عزز الاحتلال من تواجده على حاجز بيت إيل العسكري، حيث وقع الحادث، واوقف مركبات المواطنين واعاق مرورها.