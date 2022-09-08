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تركيا ترفض بشدة قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب

تركيا ترفض بشدة قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت تركيا رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.

العالم-تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، الأربعاء: "شهد الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، المنعقد في 6 سبتمبر/ أيلول عام 2022 مرة أخرى قرارات وتصريحات تتضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماما هذه القرارات والتصريحات".

وشددت أن هذه القرارات "اتخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد".

وبينت أن هذه القرارات "تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبناءة ومستدامة في حل المشكلات الإقليمية".

وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي رغم النهج المتحامل عليها.

كما لفتت أن مكافحة تركيا الإرهاب الانفصالي يحمل أيضًا أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وأردفت: "وفي هذه المناسبة، تجدد تركيا استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك".

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