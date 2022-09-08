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فيديوغرافيك.. 3 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

يواصل 3 أسرى في سجون كيان الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وسلوك إدارة مصلحة السجون، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس.

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