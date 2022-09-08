روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا في اطار المعاملة بالمثل

العالم - اوروبا

وقالت الخارجية الروسية إنه تم تسليم القائم بأعمال السفارة الرومانية في موسكو قنسطانطين إيونيتا مذكرة تدعوه للمغادرة موضحة أن هذا الإجراء هو رد على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني الشهر الماضي وذلك بعد ترحيل عشرة دبلوماسيين روس في أبريل ما ردت عليه موسكو بطرد عدد مماثل من موظفي السفارة الرومانية في مايو.

وفي وقت سابق من هذا العام تبادلت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي طرد المئات من الدبلوماسيين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق اخر قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها.

وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية: "تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا حتى الآن، لكنها لم تنجح، وقد يتسبب التضخم ونقص الطاقة الناتج عن ذلك في ركوع أوروبا على ركبتيها".

وتابع أوربان القول: "حاليا هناك 11 ألف عقوبة تم فرضها ضد روسيا، لكن .. محاولات إضعاف الروس لم تنجح. على العكس من ذلك، فإن التضخم الحاد ونقص الطاقة الناجم عن العقوبات قد يجبر أوروبا على الركوع".