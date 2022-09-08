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باحث مصري شهير يوصي دفن جثته في صنعاء وبجانبه هذا الشيء

باحث مصري شهير يوصي دفن جثته في صنعاء وبجانبه هذا الشيء
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أوصى رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، الباحث محمود رفعت، أن تدفن جثته اذا توفاه الله في العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم- اليمن

وقال الباحث رفعت “مصري الجنسية”، في تغريدة له على “تويتر”، خلال الساعات الماضية، :”أخبرني الأطباء اليوم أنه أصبح حتمي تغيير القلب وهذا أمر أرفضه جذريا”.

وأضاف أن الذي بصدري عهدته عند الحق ولو كلف الأمر حياتي وقد كبدتني مواقفي كثير، لقد حييت عزيز ولن أنهي حياتي إلا واقفا”.

وأوصى رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، بدفن جسده في العاصمة اليمنية صنعاء، ودفن نسخة من كل مؤلفاته “26 كتاب” بجانبه، مؤكدا بالقول: سأواصل جهدي حتى يحن الرحيل”.

وعُرف الباحث محمود رفعت طيلة السنوات الماضية من الحرب على اليمن بمواقفه الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني، كاشفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مختلف جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف “السعودية والإمارات” بحق الآلاف من الأطفال والنساء والبنية التحتية وسياسة التجويع في اليمن.

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