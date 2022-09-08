رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق يعلن عدم ترشحه للانتخابات

العالم- الكويت

وقال “الغانم”، في بيان، إن هذا القرار المرحلي لا يعني ابتعاده عن المشهد السياسي، “ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وإنما يأتي انسجاما مع مبادئي وتجسيداً لقناعاتي”.

وأكد “الغانم” أنه سيبقى “ثابتاً في قناعاته محافظاً على مواقفه، مقداماً في قراراته وفياً لقيادته، متصدياً لمن يحاول العبث بأمن الكويت، ومستمراً في مناصرة قضايا الأمة وطنياً وخليجياً وعربياً وإسلامياً، وأنه لن يحيد ولن يساوم على ذلك”.

وأوضح أنه قرر الاعتذار عن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية، مقدراً إصرار “الجموع الكبيرة على ترشحي من أهل الكويت وأبناء دائرتي، ومثمناً دعمهم لي وثقتهم بي ودفاعهم عن مواقفي ومبادئي، تاركاً للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة”.

وبيّن أن عدم الترشح ستعقبه “عودة ذات تأثير أقوى لإكمال مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن وتعزيز مكتسبات المواطنين”، متمنياً التوفيق للرئيس القادم للوزراء وحكومته، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله لتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات.

كما أكد أن هذه المرحلة “تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية والمماحكات السياسية المحبطة لمجتمعنا، والمضيعة لوقتنا والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسسين، وروادنا المبدعين”.

وكان “الغانم” قد تعرض لانتقادات لاذعة وهجوم من عدد من نواب مجلس الأمة السابق، ووصفه بعضهم بـ”خصم الشعب”، ومعتبرين أنه “اختطف رئاسة مجلس الأمة”، في إشارة إلى قضية اختيار رئيس المجلس التي شهدت تنافسًا قويًا بين “الغانم” والنائب “بدر الحميدي”، الذي اتفق أكثر من 40 نائبًا على اختياره، إلا أنه لم يحصل سوى على 28 صوتًا، ما يدل على نقض بعض النواب للاتفاق.