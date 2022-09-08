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قلق في بريطانيا على صحة الملكة إليزابيث الثانية وتراس تعلق

قلق في بريطانيا على صحة الملكة إليزابيث الثانية وتراس تعلق
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن قصر باكينغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم. 

العالم - اوروبا

وأضاف القصر في بيان انه بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة الملكة وأوصوا بان تبقى تحت المراقبة الطبية مشيرا الى ان الملكة لا تزال مرتاحة.

ووصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الى قصر بالمورال حيث تمضي الملكة سنويا نهاية الصيف.

وتعاني الملكة البالغة ستة وتسعين عاما مند تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وعلقت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعدما أعلن قصر باكينغهام الملكي أن ملكة بريطانيا خاضعة للإشراف الطبي.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إن جميع البريطانيين يشعرون ببالغ القلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.

وتابعت: "أنا وجميع البريطانيين نعبر عن مواساتنا للملكة والعائلة الملكية في هذا الوقت".

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