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الاحتلال يؤجل مداولات بشأن مخطط استيطاني في E1

الاحتلال يؤجل مداولات بشأن مخطط استيطاني في E1
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤولون "اسرائيليون"، ان وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي أرجأ مداولات حول مخطط بناء استيطاني في المنطقة E1 الواقعة شرق القدس المحتلة بطلب من الإدارة الأميركية،

العالم - الاحتلال

بحسب موقع “واللا” العبري، كان من المقرر إجراء هذه المداولات خلال اجتماع لجنة التخطيط التابعة بما تسمى بـ "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، بداية الأسبوع المقبل، ولم يتم تحديد موعد آخر لاجتماع اللجنة.

ويعتبر البناء الاستيطاني في المنطقة "E1" بالغ الحساسية، وامتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه خلال العقدين الماضيين في أعقاب ضغوط أميركية وأوروبية، ومن شأن تنفيذ أعمال بناء وإقامة مستوطنات في هذه المنطقة أن يقطع التواصل الجغرافي بالكامل بين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها.

وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها هذه المداولات خلال العام الحالي في أعقاب ضغوط أميركية.

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