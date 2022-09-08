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مصر تسجل أعلى تضخم لأسعار المستهلكين في 4 سنوات

مصر تسجل أعلى تضخم لأسعار المستهلكين في 4 سنوات
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أغسطس/آب المنصرم، أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

العالم - مصر

في التفاصيل، أن التضخم السنوي في المدن بلغ 14.6% في أغسطس، ارتفاعاً من 13.6% في يوليو/تموز، لكنه سجل تراجعاً على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما سجل 15.7%، في تقديرات أوردتها وكالة "رويترز".

وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في الشهر الماضي، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.

ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعاً بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3%، إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2%، والزيوت والدهون 32.1%، وفقاً لتفاصيل نقلتها "الأناضول". وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9% على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23%.

وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5%، وسط زيادات على أسعار الوقود، الناجمة عن قفزات سجلتها أسعار النفط عالمياً خلال العام الجاري.

تأتي هذه البيانات الجديدة فيما يستهدف البنك المركزي الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، معدلاً بين 5 و9 نقاط مئوية، لكنه توقع الشهر الماضي ارتفاعاً مؤقتاً عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجاً بعد ذلك.

وعانت مصر خلال 2022 من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وهو ما ظهر على صعود فاتورة الواردات 90% إلى أكثر من 9 مليارات دولار شهرياً من متوسط 4.5 مليارات دولار سابقاً.

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