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واشنطن تفرض اجراءات حظر جديدة مرتبطة بإيران

واشنطن تفرض اجراءات حظر جديدة مرتبطة بإيران
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت اجراءات حظر على شخص وأربع شركات من إيران.

العالم - الأميرکيتان

وأظهر موقع وزارة الخزانة على الإنترنت يوم الخميس أنه تمّ فرض حظر على شركة لخدمة المطارات فيما يتعلق بأمر تنفيذي أميركي يحظر معاملات معينة مع روسيا وكذلك ثلاث شركات قالت إنها متورطة في إنتاج طائرات إيرانية مُسيرة.

وفرضت الولايات المتحدة الحظر على على شركة سفيران الايرانية لخدمات المطارات ومقرها طهران بتهمة تنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة إلى روسيا .

كما أدرجت وزارة الخزانة في قائمة عقوباتها شركة "برآور فارس" وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات المسيرة وشركة بهارستان كيش، متهمة إياهم بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المُسيرة.

كما تم فرض الحظر على رحمة الله حيدري الذي تم تعيينه مديرا لشركة بهارستان كيش وعضوا في مجلس إدارتها.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض اجراءات حظر جديدة على إيران، تضمنت شركات وأفراداً يحملون الجنسية الروسية، بزعم المشاركة في تمويل حرس الثورة الإيراني.

كذلك، تضمنت اجراءات الحظر الأميركية شركةً مقرّها الإمارات. وقال مسؤولون أميركيون إنّ "الشركة تعاونت مع الحكومة الروسية، وشركة روسنفت الروسية، لنقل شحنات كبيرة من النفط الإيراني، إلى شركات أوروبية، نيابةً عن حرس الثورة الإيراني".

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