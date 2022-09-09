نادي الأسير يكشف عن تدهور الوضع الصحي للأسير ابو حميد.. انه يحتَضر

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام قال نادي الأسير في بيان مقتضب: إن "الأسير أبو حميد، من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، يحتَضر".

وبدأ الوضع الصحي للأسير أبو حميد بالتدهور بوضوح منذ آب/أغسطس 2021، إذ عانى من آلام في صدره، ليتبين لاحقًا أنه مصاب بورم على الرئة.

وأبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا.

وواجه الأسير أبو حميد ظروفًا صحية صعبة جراء الإصابات التي تعرض لها أثناء اعتقاله، وخلال العام المنصرم؛ تفاقم وضعه الصحي تفاقمًا ملحوظًا تحديدًا في آب/أغسطس، وتبين أنه مصاب بورم في الرئة.

والأسير أبو حميد هو أسير من خمسة أشقاء، يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018.

إلى جانبهم، لناصر شقيق سادس شهيد، وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، في حين تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، آخرها عام 2019.