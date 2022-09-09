ستولتنبرغ: الناتو يضع مئات الآلاف من القوات على أهبة الاستعداد في الجناح الشرقي

العالم ـ أوروبا

وقال ستولتنبرغ للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بروكسل: "إننا نعزز بشكل كبير وجودنا في شرق الحلف، ونضع مئات الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى، مدعومة بقوات جوية وبحرية كبيرة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.