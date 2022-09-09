هل ستتحول المياه المتنازع عليها بين لبنان والكيان الاسرائيلي الى بارود يفجر المنطقة ككل؟

العالم - خاص بالعالم

وربما تتحول المياه المشتركة بين لبنان وكيان الاحتلال الى بارود ينفجر في البحر المتوسط والمنطقة ككل... شركة انيرجيان بي ال سي التي تعمل لحساب كيان الاحتلال الاسرائيلي اعلنت استعدادها لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان والاحتلال في شرق البحر المتوسط.

واضافت الشركة ان مشروعها الرئيسي كاريش في طريقه الى الانتاج في غضون اسابيع قليلة.

وكانت قد وصلت سفينة تابعة للشركة الى المنطقة البحرية المتنازع عليها في حزيران يونيو الماضي لانتاج الغاز وتخزينه، ما ادى الى تصاعد التوتر بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي يدعي ان حقل كاريش يقع فيما يعتبره منطقته الاقتصادية الخالصة.

هذا الاعلان يأتي بالتزامن مع وصول الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى تل ابيب من اجل مواصلة المحادثات غير المباشرة بين الجانبين وضرورة العمل على التوصل الى اتفاق نهائي في اقرب وقت ممكن.

حزب الله في لبنان كان واضحا في هذا الملف، خصوصا بعد تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه اذا بدأ الاستخراج من حقل كاريش قبل ان يأخذ لبنان حقه فالحزب ذاهب نحو الاشكال مع كيان الاحتلال.

هذا التأكيد رافقه توزيع الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد واحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة.

ووجه الفيديو الذي حمل توقيع الإعلام الحربي رسالة تحذيرية الى قيادة العدو الاسرائيلي بأن منصة كاريش وسفنها في مرمى المقاومة الإسلامية.

وقال الامين لحزب الله السيد حسن نصر الله في تصريح سابق له: الوقت ليس مفتوحا، الوقت هو الى ايلول، لماذا الى ايلول؟ انا لا اخمن.. الى ايلول لان الاسرائيلين قالوا انهم سيبدأون بإستخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول. اذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في ايلول ولبنان لم يأخذ حقه، هذا يعني اننا ذاهبون الى المشكلة.

وفي محاولة لخفض منسوب التصعيد مع المقاومة اللبنانية اعلنت مصادر سياسية وامنية في الكيان الاسرائيلي ان استخراج الغاز لا يمكن ان يبدأ في الشهر الحالي بل فقط في منتصف او نهاية تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

واوضحت صحيفة معاريف انه طالما لم تتم تسوية حقوق لبنان فسوف يتم تأجيل الاستخراج في حقل كاريش.