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روسيا تعلن استعدادها توريد أسمدة البوتاسيوم الى الدول النامية بدون مقابل

روسيا تعلن استعدادها توريد أسمدة البوتاسيوم الى الدول النامية بدون مقابل
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل.

العالم ـ روسيا

وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي: "الشركات المنتجة لدينا- الحديث هنا يدور حول أسمدة البوتاسيوم في المقام الأول- مستعدة لتوريدها إلى الدول النامية التي تحتاج هذه الأسمدة، بدون مقابل"، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت في بعض موانئ الدول الأوروبية بسبب العقوبات.

وصرح بوتين، أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي من يستطيع شراء الأسمدة الروسية، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الموانئ الأوروبية محظور حتى الآن، مما يعد تمييزا، قائلا: "نعلم أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، ونحن بالتأكيد نرحب بمثل هذه القرارات. لكن في 10 آب/أغسطس، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحًا بشأن هذه المسألة. اتضح أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي التي تستطيع شراء الأسمدة الروسية، وتوريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية، إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا يزال محظورا".

وأضاف بوتين: "هذا تمييز ضد شركائنا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

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روسيا تعلن استعدادها توريد أسمدة البوتاسيوم الى الدول النامية بدون مقابل